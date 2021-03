Hej, ty! Kedy si bol naposledy v divadle?!

Dovolil som si tykanie a drzú otázku hneď v úvode, ale musel som vás nejako zaujať, aby ste si prečítali: Otvorený list všetkým fanúšikom umenia pri príležitosti Svetového dňa divadla v roku 2021.

Chcel by som osloviť predovšetkým verných, ale aj budúcich divákov a fanúšikov umenia, ktorí chápu súčasnú situáciu hlavne nezávislých umelcov, čo stoja alebo pomáhajú stáť iným na doskách, ktoré znamenajú svet. Jedná sa o hercov, hudobníkov, spevákov, tanečníkov, divadelníkov, scenáristov, producentov, kulisárov, zvukárov, výtvarníkov, remeselníkov etc...

Všetky tieto profesie by mohli ísť zajtra podľa odporúčaní absolventov VŠŽ vykladať regály a oni by to zvládli ľavou zadnou. Veď sú to umelci. Na to ich ale nepotrebujeme.

Potrebujeme ich na to, aby sa z nás nestali a neboli barbari. Aby nám ukazovali rozdiel medzi slušnosťou a drzosťou, medzi dobrom a zlom, medzi temnotou a svetlom. Aby nám ukazovali, ako hovorí klasik, krásu cnosti, ošklivosť zloby a vernú podobu doby.

Potrebujeme ich na to, aby sme sa nebáli smrti, pominuteľnosti a márnosti. Aby sme sa dotkli nedotknuteľného ešte za života. Aby sme znova zažili zabudnuté emócie a príbehy. Aby sme ucítili závan ľahkosti bytia, aby sme si pripomenuli detstvo, zážitky, lásky, farby, vône a pocity, na ktoré už dávno nemáme silu, pamäť alebo fantáziu. Aby z nás vydolovali tie najskrytejšie výkriky, túžby a vášne spod nánosu ostychu, predsudkov a rutiny.

Aby sme sa prostredníctvom nich aj my tak trošku stali nimi a boli súčasťou ich sveta, ktorým nás pozývajú na cestu za svetlom, krásou a nesmrteľnosťou.

Všetci však máme vymedzený čas. A ako ich potrebujeme my v prítmí hľadiska, šera galérie alebo stroboskopu štadióna, oni teraz potrebujú nás.

Takže, až táto doba zavretých javísk pominie, spomeňte si na tieto slová a podporte ich, prosím. Niečím navyše. Nielen povinnou vstupenkou a potleskom. Poďakujte im osobne alebo podporte finančne. Kúpte si v merči cédečko, tričko, magnetku, hoci to nepotrebujete. Častokrát táto malá podpora rozhoduje o tom, či budú pokračovať alebo nie.

Umelci pomáhajú druhým radi a často. Aj v normálnych dobách. Hrajú, spievajú, maľujú a tancujú zadarmo na podporu dobrej veci.

A vy, prechádzajúci ulicou, ktorí nechodievate na kamennú kultúru, ak stretnete pouličného umelca alebo hrajúceho bezdomovca, ktorý vám aspoň trošku spríjemnil deň, neodcudzujte ho. Málokto vie, aký osud ho na tú ulicu dovial. Ale aspoň hrá. Tak hoďte mu tú mincu. Alebo dve. Uvidíte, stane sa zázrak.

A vy, ktorí neraz bezmyšlienkovite surfujete internetom, navštívte eshop svojho obľúbeného umelca a podporte ho. Kúpte si to CD, budúcu vstupenku alebo mikinu. Možno vďaka vám nezahynú múzy, inšpirácia, nápady a chuť tvoriť. A vznikne niečo nové.

Vy, majitelia firiem, ak vás niekto z nich osloví o sponzorský dar, či pomoc na festival, film, divadlo alebo koncert, prosím, porozmýšľajte o tom, kým to zmetiete zo stola.

Ak budete chcieť na svoj event umelcov, nezjednávajte. Všetci poznajú svoju cenu a verte, že ošklbať firmu, je to to posledné, čo ich napadne. Nechcú byť u vás poslednýkrát. A ak dostanú niečo navyše, uvidíte, možno sa stane zázrak.

Títo ľudia už rok nemôžu ukázať to, na čom celý život pracovali, cibrili a zdokonaľovali, aby to odovzdali svetu v tej najčistejšej podobe. Aby ten váš svet vyfarbili, nadľahčili a nechali chvíľu lietať.

Ak ich v lepších časoch stretnete, podporte ich, prosím. Alebo aj hneď. A možno bude stačiť dobré slovo. Zdvihnutý palec. Alebo úsmev.

Ktovie, zázraky sa dejú.

Nezabudnite na nich. Potrebujeme sa navzájom.

PS: A áno, tento text si môžete preložiť aj do jazyka sestričiek, doktorov, učiteľov, čašníkov, kuchárov, výčapníkov, jarmočníkov, hotelierov, kaderníkov, vlekárov a podobných profesií, z ktorých väčšina už tiež rok nedostáva žiadny príjem, iba facky od života.

PPS: A áno, sú tu mnohé sociálne skupiny, ktorí potrebujú rovnakú podporu, ak nie väčšiu, ale o tom tento text nie je.

PPPS: A nie, za tento text som nedostal od nikoho peniaze a nie je to reklama na žiadny eshop ani profil.

PPPPS: Mimochodom, dnes okrem divadla oslavujú aj všetky Aleny. Tak všetko naj!