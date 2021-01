Začypovali ma, svine!

Ja neviem kedi sa to stalo, ale mám v sebe čyp. Nabetón. Asy to stihly, keť vtedy plošne testovaly a badám na sebe aj zmeni.

Stále som podraždeni, doma sedím jak debyl a čumím do blba abo na manželku a stáva sa my, že vybuchnem len tak z ničoho nyč. Alebo po poznamkach, nemlaskaj, nechráp a neprď. A to ma sere. Sere ma všecko. Bordel na dvore, v garáži, susedova jabloň, čo visí do mojej zahrady a ešte aj sneží jak šalené a felda je zadrbana od toho bieleho sajrajtu, čo nám nadrbali z Ameriki, aby sme mali, čo najviac roboti, abi sme nerozmyšlaly, o čom je tento svet, ale len tycho čumely do telky, kde davajú samé glupociny. Šak už ani tota farma neni čo bola. A tak zazeram na televizor, prepínam kanali a hľadám niečo normálne, ale tam sama exotyka, dokumenty, amerycke vymyvače hláv( jak naposledy ten film s Alpačinom Vôňa ženy, kde ma chceli odrbať, že je slepy a jasne, že neni, šak som čítal, že má džípaka a keď je šofér, nemôže biť slepy) abo telešoping a chcu odo mňa zas kupic tote hrnce, z ktorými už máme zadrbanú celú špajzu. Aj tepovací vysavač rajnbov, či jak sa volá, čo sme použili, ja neznam das jeden krat iba, (lebo nemame koberce), aj nožiky tam toľko mame jak vrhači z cirkusu a same original kopie zlato, bižu a hodinky rolexy, no ja vam hovorim, šalený dom. Žena už na prášky, šak už nekupuj tote hovadziny, ale mne to nedá. Ta lebo mam v hlave toten čyp a furt do mňa dzigá: Však, kup to, ta nebuď šaleny, však to je jaké vyhodné. Budeš to mať jediní z dediny, všetci budú závidieť. Ale jak sa to teraz dozvedia, keď sú všetci doma? To ma tiež sere. Ale zase nie som blbý, dám to na fejsbúk, nach vidia jak sa máme. Ja tam dávam všecko. Fotím raňajky, obed aj večeru a dám to tam, nach vidia, aj feldu, aj počasie u nás, aj klobásy v špajzi, aj jak si váľam šunky aj komplet polhodinove video jak som pijani tancoval na Silvestra. Héj, aj ohňostroj bol, to musí byť, šak všecky psy v dedine brechaly jak šalené. Jak tote hlasy v mojej hlave a furt melú to svoje. Ale ta je pravda, že davajú nenormálnu zľavu, ked kupyte aj tri sady naraz a fakt sa to oplatí. A šak ja nakupym, nemám problém. A potom ma žena džube, že čo som za rárohy kúpyl a ja jej hovorím, že mal som také nutkanie, čo je na tom zlé. A ona na to že ic do rici aj s nutkaním a keď máš nutkanie ta ic na WeCko. Aj by som šiel, ale je zapchate a hovnocuc tolko pyta za hovnocucanie, že by som ho najsamradšej tam šturil celeho, aby čuchal jake to je stale chodiť do kadibudky v totej zime a niekedy aj v noci. Vidýte, zas my toten čyp odviedol myšlienky. Skratka vyhovaram sa na nakupovacie nutkanie, ale nepoviem jej pravdu, že mám v hlave hlasy, čo mi kážu kúp to alebo čum do mobilu do rana alebo prepinaj kanaly jak šaleny. A zato som na neho nasraty a tak mu hovorím: ty gadžo spuchnutý, čo robíš, šak sa spametaj, čo si už dočista drbnutí? A potom sa ma žena pita, že odkedy sa rozprávam sám so sebou. Ale ta ja jej nebudem hovoriť, že sa rozpravam s čypom, neni som šaleny, šak by mi drbla valčekom do hlavi a to boli. Už mi to dva razy spravila, keť som prechlastal vyplatu za jeden večer. Potom som si dával pozor a rozložil peňáze na cely mesiac. Vtedy mi džubla druhykrát. Odvtedy jej davam vyplatu celú, teda, keby som robil, by som jej daval, ale teraz nerobim, bo poprve je koruna a po druhe šéf je debyl. Mal som ho rád, šéfa, ale po tom začypovaní som zistil, že je debyl, už ani neviem prečo, ale počul ma na fajčpauze, ktorú máme vo fabrike zakázanú, tak mu zadrbalo. Skrátka ten čyp urýchľuje vecy a niekedy nie, ale hlavne vedia o mne všetko, kolko som zarobil, kde sa nachádzam, čo som kúpyl a čo ešte len chcem kúpyť. Jak manželka. Ovláda ma a furt do mňa džube a niečo prikazuje. Manželka, nie čyp. Abo to vlastne jedno. Furt ma nuti pozerať do mobilu, teraz myslim čyp, lebo manželke to žere nervy. No skratka robota na dvore stojí, ale aj tak je zima, ta co. A ja šmykam s tým prstom po dyspleji a hladám nejaké smiechoty, jak ľudia drbnú na motorke abo bojing sa metá vo vetre a potom tiež dzigne, ale to už všetko tu bolo a nič nie je sranda, skôr taká trapošina na grcanie. Ale toten čyp mi dáva aj odvahu. Hej, hej. Pred tým, pred čypovaním som bol taky normalny utiahnuty skromny simpaťák do dažďa, jak vravela moja roztomylo ukecaná frajerka pred trydsiatima rokama, kým sa z nej nestala ufrflaná megera, čo jej mele huba od rana. Ale teraz s totym čypom mam silu v sebe nekonečnú. A toti mudráci na fejsbuku si myslia, že im tote dumy premudrelé prejdú bez povšymnutia a že ich nechame len tak? No isto. Ja sa nezdám, ja som prežil všetky dedinské zábavy a ja sa viem brániť a takú zásobu nadávok jak ja, má iba moja žena, keť sa na mňa nasere. Ta im to tam ládujem od rána do večera, lebo nas neodrbú ani Gejts ani Soroš, lebo to všetci vedia, že zarobil na tom, že vymyslel počítače a potom ich nakazil vírusom a potom zarobil na tom, že predal digivakcíny na tie vírusy a teraz s totým kovydom to robí jak cez kopírak, však načo by menil taktyku, keď sa mu už raz oplatila. A Soroš to isté. Ten zas predáva vírus Gejtsovi, všetko je to prepojené, aby len zarobili a zmanipulovali nás. Ale ja sa nedám. Preto pryspievam do komentárov, kde môžem a dávam ich dole drbnutých ikvačov, čo sa nám tu rozliezajú po republike a berú dotácie a zneužívajú systém. Porobil som si aj nové účty, aby nevedeli kto som a aby nás bolo viac.

Ale už ma to s tým čypom, poviem pravdu, nebavý, lebo to lezie do peňazí (ne naozaj, šak to nie je slimák, haha) a hlavne, keť idem okolo ženy, tak si ťuká na čelo. A to ma vytáča. Takže ho chcem vytiahnuť. Ten čyp, z tela. Problém, je že aj keť ho dali s tičinkou do nosa, tak sa dostal do krvi a putuje po celom tele. Dobre ho vimyslely ty amerikáni, že je taký malý, ale nemá ani baterku, ale energiu má z tepla a z prúdu krvi jak tečie tá krv, že má v sebe nejaké lopatky, ten čyp, jak veterna elektráreň a tak sa nabija. A vysiela signaly do Ameriki, posiela data o vyplate, a tak, čo som hovoril a to ma sere. Ale to som predtym ešte nevedel, že je v krvi, tak som si vrtákom skoro zavŕtal do mozgu, čo som ho chcel vytiahnuť, ten čyp a žena radšej zavolala sanytku. Keď som sa vrátil z nemocnice, už som vedel, že je v krvi ten čyp, tak som ho chcel vyrvať nožíkom, ale vždy v poslednej chvíli zobral nohy na ramená (né naozaj, šak nemá nohy, haha). Ja celý dopichaný na rukách, mlaky krvi po linoleu, žena jačala jak šalena, či som sa zbláznil. No isto, tebe budem hovoriť o čype, som si hovoril, šak by ma zobrali do Pezinka, tak som sa vyhovoril, že sa my nožik šmikol dvadsaťkrát.

Ale minule som narazil na zaujímavú štúdiu, že čyp sa dá elyminovať, že skrátka nepojde jak má, keď dám mobil na tri metre od seba. Že vtedy nevie vysielať, či čo. Že je mymo dosah. Najlepšie ho dať do druhej miestnosti. A že do každej knižky dávajú antičypy, takže keď čítaš, hlavne Hemingveja, bibliu abo Remarka, tak tie antičipy blokujú lopatky na tom čipe a nenabije sa a skape. Tak som už čítal aj toho pilota, čo havaroval na púšti (hej tak sa to píše s mäkkým i, tam som to čítal) a našiel nejakého chlapčeka, čo mu kázal maľovať slona v hadovi, ale asi je to nejaká metafora, lebo zatiaľ som to nepochopil. Ale knižky nemám stále pri sebe, hlavne ich nemám doma vôbec, toto som zanedbal, takže keď sa to uvoľní, zájdem si do knižnice, však tam mi hádam nejaké odporučia. A pôjdem aj do divadla, tam vraj čipy vedia na vstupe znefunkčniť, ale iba nakrátko takže americkí vedci odporúčajú, pravidelné návštevy divadla na zabránenie účinkov aktivít čipov.

Kurnik, ta som sa trochu zamislel, či som zaspal abo čo, akobi som to ani nebol ja. To má ten čyp isto na svedomý. Musym si dávať pozor, lebo je šalena doba a ja musym prežiť.

S čypom abo bez.

váš Karči

PS: Ak bi sa tam našli nejaké chibi, tak mato mrzý.