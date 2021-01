Denník koviďáka 2020

Február 2020 Nakazených - 0, Úmrtí - 0 Číňania pojedli netopiere a bude z toho celosvetová pandémia. Nikto nevie ako na to reagovať, ale že vraj sme v riti, v akej sme ešte neboli. A všetci umrieme. Ak nebudeme nosiť rúška.

Sused Karči sa smeje, že čo robím paniku. Však tento národ prežil bolševika, boxera, cigáňa aj birmovaného mafiána, tak prežije aj covid. Tak sa to volá: Covid 19. Karči kašle na rúška, nebude sa predsa opičiť po šikmookých z Ázie. Domestikovaní číňania vykupujú z lekární jednorázové rúška a posielajú ich rodinám do domoviny. Napriek susedovým radám nakupujem za dodávku toaleťákov, tonu múky, litre dezinfekcie a pol garáže sleďov v rajčinovej omáčke. Ako každý. Rúška nikde nie sú. Ani v štátnych skladoch.

PS: Dosluhujúci kvázipremiér vyhlásil núdzový stav. Asi by sme sa mali báť.

Marec 2020

N - 3, Ú – 0

Manželka ma nespoznáva. Začal som šiť rúška. Rozstrihal som plachty aj trenky kvôli gumičkám. Narobil som aspoň za pol izby rúšok. Všetci šijú. Celý národ. Našli sme sa. Toto vieme. Konečne sme sa zomkli. Keď sme zahnaní do kúta, vieme povstať. Rozobral som čističku vzduchu a z nanofiltra som vyrobil za krabicu nanorúšok, cez ktoré neprejde žiadny vírus do veľkosti nanometra. Žiaľ nedá sa v tom dýchať. Sú nanič. Čistička je nepoužiteľná. Žena ma skoro zabila. Kšeftári nakupujú rúška z Číny, ktoré pred tým do Číny predali. Vláda výhodne nakupuje rúška od kšeftárov.

Moderátorka v telke zdžubala nového premiéra, prečo nemá rúško. Poslušne si ho nasadil. Aj my doma. Všetci. Celý národ. Hanba výnimkám. Nosíme rúška všade. Vonku, v aute, na záchod, aj spíme v nich. Dá sa v nich robiť všetko. S manželkou skúšame jazýčkovú, ale má to takú divnú látkovú príchuť. Nový premiér zatvoril školy, obchody, kiná, divadlá, plavárne aj posilky. Máme zostať doma. Konečne fajróooont, robota stojí, plat beží. Super zmena. Koniec stereotypu! Šéf je na prášky. Zakázali svadby aj pohreby. Radšej nikto neumiera. Z oblohy zmizli lietadlá. Sused Karči sa teší, že konečne zmizol aj chemtrails. Tešíme sa zo života, robíme si plotovice a spievame na balkónoch.

PS: Nový premiér na tlačovke zavzlykal. Berie to asi vážne.

Apríl 2020

N - 426, Ú - 1

Stále sme doma. Nuda jak sviňa. Jój, zlatý stereotyp a každodenné dochádzanie do roboty. Išiel by som aj zadarmo, ale firma ide do krachu. Sústreďujem sa na podstatné veci. Kilo ryže má 3456 zrniečok. Vo voľnom čase jem, konzumujem alebo prijímam potravu. Všetky nohavice a opasky sa mi scvrkli. Robím pravidelné ochutnávky skladových zásob piva, vína a pálenky. Žena na mňa zazerá a poučuje, aby som prestal, že si prechlastám pečeň. Prestal som... počúvať ženu . Starosta nám vybavil kontajnery na sklo, hlavne fľašky. Žena mi vybavuje liečenie na Prednej hore. Vstúpil som do seba. Znižujem dávky alkoholu na úroveň predkovidového režimu a celonočné osobné ochutnávky obmedzujem iba na pondelky, stredy, piatky a soboty. Už poznám všetky filmy vrátane prvého od bratov Lumiérovcov až po Matrix 6. Preliepam preležaniny. Mám za sebou prvé lekcie švédštiny, lekcie čipkovania, varenia a ukulele. Sociálne siete pravidelne obšťastňujem podobnými zbytočnými fotodôkazmi vynúteného ničnerobenia. Aby ma ony odmenili páčikmi. Sused Karči vyrazil so synom na Veľkonočnú oblievačku. Vracia sa nasratý a triezvy, lebo mu nikto nechcel otvoriť. Tvrdí, že je to podvod a nikto ešte nevidel chorých. Žena učí deti cez počítač. Pochvaľuje si, že nekýcha z kriedy. Kúpila aj piecku na chleba. Snažím sa znížiť čas strávený na mobile na optimálnych osem hodín denne. Šmirgľujem altánok ako besný. Zašpároval som všetky trhliny na stenách domu a zapojil som konečne domáce kino. Všetky žiarovky v dome som prehnal cez aplikáciu. Asi som to prehnal. Vôbec to nepotrebujeme, ale vyzerá to efektne. Ako u kolotočárov. Večer si zo ženou robíme disko a tancujeme so škrečkami v ponožkách. Prvý a posledný krát. O ôsmej pravidelne tlieskame sestričkám.

PS: Premiér sa v telke rozplakal. Asi sme naozaj v riti.

Máj 2020

N - 1407, Ú - 24

Stále sme doma. So ženou vyrážame na zájazdy. Ráno sme v spálni, cez obed v kuchyni a večer v obývačke. Kuchyňa meria šesť krokov. Dnes som ich prešiel osemtisíc. Žena sa rekvalifikovala vďaka youtube na kaderníčku. Cez číro a ježka sme dospeli k tomu, že koleno mi na hlave pristane asi najviac. Sused Karči vraví, že konečne vyzerám normálne. Je fanúšikom všetkých učiteľov, hlavne toho konšpinazziho z Bystrice. Žena sa po kariére kaderníčky vracia k vyučovaniu cez internet. Z počítača na ňu hľadí tridsať zombíkov. Ovládame recepty na chlieb ražný, zemiakový, pšeničný, špaldový, celozrnný, slatinský, krupinský, sezamový a hlavne kváskový. Kvások je všade. Sme rodení pekári. Našli sme sa. Celý národ. A jeme. Každý deň. Váha ukazuje viac, ako by mala. Kupujeme novú. Aj tá je pokazená. V zrkadle vidím nejakého tučného zarasteného uja.

Žena nakúpila asi kamión puzzle krabíc a skladá. Všade po zemi je puzzle. Nemáme kam klásť nohy. Preskakujeme ajfelovku, thajský vodopád aj egyptské pyramídy. Najviac jej dala zabrať Antarktída. Každý deň cvičí pilates alebo jógu. Všimol som si, že je veľmi pekná. Aj zhovorčivá. Občas si oblečie erotické prádielko, čo dostala pred rokmi na vianoce. A chce, aby som ju masíroval. Aj múdra je. Po dome behajú povedomé bytosti. Žena tvrdí, že to sú naše deti. Rozhodol som sa, že ich spoznám trochu bližšie. Každý deň na hodinu vypnem internet a spoločne hľadáme problém. Objavil som čaro záhradky a sadím paradajky, papriky a maliny ako opreteky. Jablone zakvitli krásne do biela. Študujem postup výroby Calvadosu.

PS: Premiér má tlačovku ráno na obed aj večer. Je všade. V telke, v rádiu aj v mobile. A všade plače. Sme v úplnej prdeli.

Jún 2020

N - 1522, Ú - 28

Kuriérov poznáme po mene, ale iba od rúška nahor. Tykáme si. Poznáme aj ich rodinné anamnézy. Sú u nás každý deň. Nosia veci po jednom. Majitelia kurérskych firiem majú vianoce. Garáž je plná nových filtračných prístrojov, výrobníkov kyslíka, zvlhčovačov, parných čističov, vrátane náhradných dielov. Regály v garáži sú plné brúsnych papierov, farieb a štetcov. Namiesto zaváranín skladujeme savo. Náš dom smrdí ako chemička. Altánok je ôsmy krát premaľovaný. Sused Karči kosí každý deň. Ráno aj večer. Tvrdí, že na kovide zarába Soroš, lebo ekonomika ide dole vodou. Nedáva to logiku, ale čo už v tejto dobe dáva logiku. Po dvoch mesiacoch nám priniesli bazén. Študujem návod. Opatrenia sa uvolňujú a deti môžu ísť v posledný týždeň školského roka do školy. Manželka nespoznáva kolegov. Všetci vrátane riaditeľky sú vlasatí, fúzatí a tuční. Deti dostali vysvedčenia a konečne im začali prázdniny.

PS: Premiér si fotí chleba s cibuľou a ponožky pod stolom. Karči mu neverí ani slovo, lebo opísal celú diplomovku. Namiesto ospravedlnenia nám premiér odporúča zabudnúť na dovolenky pri mori.

Júl 2020

N - 1700, Ú - 28

Hurá, Chorvátsko! Posledné úspory sme darovali cestovke, nech neskrachuje. Pláže sú našincami plné a more je studené ako vždy. Je to za nami. Pandémia skončila. Symbolicky pálime pandemické moreny, so susedmi spoločne grilujeme, objímame sa a chlastáme. Leto nemá chybu. Karči sa smeje, že to vedel od začiatku. So svadbami sa roztrhlo vrece, obrady sú od pondelka do nedele. Svadobní recitátori a starejší ryžujú ako nikdy. Konečne som postavil bazén. Pripútal som sa na popruh a každý deň plávam. Plávanie na mieste má svoje čaro. Náš pes nás miluje. Venujeme sa mu denne a trénujeme s ním nové triky. Život je krásny.

PS: Takmer celá vláda opísala diplomovky.

August 2020

N - 2344, Ú - 29

Vyskočila mi platnička v krku. Od plávania kraula na mieste. Všetky plodiny na záhrade pojedli slimáky. Už viem ako vznikla riekanka Slimák, slimák vystrč rožky. Premiér zahlcuje siete svojimi duchaplnými statusmi a fotopostrehmi z jeho pestrého života. Poznáme jeho psíka, mačičku, tenisky a figy a maliny od manželky.

PS: Pandemici varujú pred druhou vlnou pandémie a žiadajú od vlády plán opatrení na jeseň. Celá vláda je na dovolenke. Aj s celým národom. Len premiér je na facebooku. Stále prosí, aby ľudia nosili rúška. Konečne ho novinári prichytili, že neplače. Vysmiateho na východňarskej svadbe. Bez rúška.

September 2020

N – 4 042, Ú – 33

V bazéne je žaburina. Študujem ako chovať žaby v domácom prostredí. Pandemická komisia, ktorej zloženie nikto nepozná, vymyslela protikovidovské semafory. Nikto netuší ako fungujú a ako sa podľa nich riadiť. Celá republika bliká ako na kolotoči. Všetci sú už z pandémie otrávení. Televízne stanice nevysielajú nič iné iba katastrofické predpovede. Online pozeráme divadlo, koncerty, rozprávky, omše aj dokumenty o exotických krajinách. Už to nie je zadarmo. Karči sa namáča v našom bazéne, chce byť otužilec a tak poraziť koronavírus. Na druhý deň s hrkálkami v rukách spieva po záhrade Nonono tytyty a Bumbác haťapaťa. Mentálne sa snaží byť deckom, lebo na deti je vraj vírus krátky. Manželka hodiny počúva cez plot naslovovzaté Karčiho názory na svet, pandémiu, testovanie, očkovanie, čipovanie, dotácie, kompenzácie, opatrenia, uvoľňovanie a statusy premiéra. Začínam sa o ňu báť.

PS: Nevesty na internete vyplakávajú, že sa nemôžu vydať. Premiér rozumie nárekom. Tak im povoľuje svadby. On sám a len tak. Už vieme, kto je v komisii. Nevesty sa môžu vydávať. Svadby do tridsať ľudí. Alebo do päťdesiat. Vlastne do sto. Potom im to zakáže. Za všetko môže niekto iný.

Október 2020

N – 11 617, Ú – 54

Situácia sa rapídne zhoršuje. Zase máme núdzový stav. Už ich bolo toľko, že si to nikto nepamätá. Mladoženáči svadbujú bez rúšok v pohraničnom Poľsku. Veď aj premiér bol na svadbe. Už nám tá pandémia kvapká na karbid. Manželke veľmi chýba škola. Sama si diktuje diktáty a opravuje ich po sebe. Objednala si kriedy, aby ich mohla čuchať. Stále jeme. Aj sexu sme sa prejedli. Hádam konečne dôjde na toľko opomínanú tantru. Deti sme nevideli od leta. Z ich izby sa ozýva hlboko do noci iba streľba a pazvuky z počítača. Sused Karči začína kopať na záhrade protipandemický kryt. Zatiaľ to vyzerá ako otvorený hrob. Náš pes ovláda salto mortale a chôdzu na labkách. Učí sa prvé slová. Nebyť opatreniam, už s ním vystupujeme na firemných večierkoch.

PS: Premiér vymyslel plošné testovanie a prvej to oznámil nemeckej kancelárke. Doteraz tam sedí, gúľa očami a nevie, čo na to povedať. Kancelárka.

November 2020

N – 61 829, Ú – 219

To, čo bolo pred mesiacom hrozivé, je teraz päťkrát horšie. Všetci majú v predstihu nakúpené darčeky na Vianoce. Už sú aj zabalené. Začalo plošné testovanie a to je dôkaz, že zem je plochá, tvrdí sused Karči. A nejde sa otestovať ani za svet. Vraj je to podvod a skryté čipovanie obyvateľstva, na ktorom zarába Soroš. Ten Soroš už musí byť riadne bohatý. Čísla sú naskakujú ako divé. A za každým číslom je človek. Napriek skalopevným pesimistickým prognózam sa takmer celý národ ide pretestovať. V sobotu. Ľudia sú nasratí, lebo hodiny mrznú v radoch. V nedeľu sú testovacie centrá prázdne. Na testy ale prišli skoro všetci.

PS: Premiér sa teší z masovej účasti a s nevýslovnou radosťou oznamuje druhé kolo testovania. Susedovi Karčimu sa otvára nožík vo vrecku a ja rozmýšľam, či nakoniec naozaj nemá v mnohých veciach pravdu. Premiér. Vlastne Karči.

PPS: Suseda som videl 17. novembra v telke ako skáče pred úradom vlády. Bez rúška. A vedľa neho aj osemročných radikálov s ocovým názorom na premiéra. Ale premiér to o sebe už dávno vie. Od fejsbukových psychológov. Šéf vlekárov a multiotecko vo vládnej limuzíne robí taxikára a inšpektora predností zlatokopiek. Netuší, že mu to zlomí väzy.

December 2020

N – 109 226, Ú – 898

Čísla spred mesiaca sa zdvojnásobili. Prišli prvé vakcíny. Karči sa očkovať nedá, lebo aj v injekciách sú ukryté čipy, na ktorých zarába Soroš. Prvý čip sme dostali na testovaní a druhý nám dajú vo vakcínach. Chce ovládnuť celé ľudstvo. Nie Karči, Soroš. Dva dni pred Vianocami Karči stratil chuť, čuch a pochválil sa, že už týždeň má zvýšenú teplotu. To mi oznámil až potom, čo mi podal ruku a poprial Šťastné a Veselé. Potom zorganizoval celorodinné vianočné stretnutie. Vláda vyhlásila lockdown a výnimky, ktoré ho fakticky znefunkčňujú.

Máme prvé bublinové Vianoce. Môžu sa stretávať iba dve rodiny. Ale opatrenia sa nariaďujú a chlieb sa je. Stále a doslova. Ak sa od neustáleho pečenia nezapiekli piecky. Pod stromčekom sme všetci dostali ponožky. A premiér aj kovid. A ja tiež. Tak sme v karanténe. Jedlo mi nosí rodina pred dvere. Som ako v base. Ale nesťažujem sa. V skutočnej base sú onakvejší prominenti. Bachari nadávajú, že nikdy nemali toľko roboty ako teraz. Mám štyridsiatky horúčky a absolvujem klinické výlety pred nebeskú bránu. Aj tam sú dlhé rady. Svätý Peter ma posiela preč, že ma dole ešte čaká nejaké poslanie. Tak som sa prežral zemiakovým šalátom. Chutil ako piliny. Manželka sedáva pred dverami a cez ne sa rozprávame. Ako sme sa poznali a tak. Už sme si aj poplakali. Akoby celý rok tie oči len na to čakali.

Okrem pyrotechnických firiem celý národ brojí proti ohňostrojom. Po čase držíme v niečom spolu. Na Silvestra všetci vyhadzujú peniaze do vzduchu. Dávame si predsavzatia do Nového roka, ale nikto si ich nepamätá, lebo na nás doľahla únava z celého roka a opica zo Silvestra.

PS: V takých pandemických sračkách sme ešte neboli. Premiér si fotí vianočné darčeky. Všetci by mali byť doma, ale kedže sme národ veriacich lyžiarov, tak veselo lyžujeme a v kostoloch hľadáme boha, pretože inde asi nie je.

Január 2021

N – 186 244, Ú – 2250

Čísla už nesledujeme. Stále sme doma. Je vyhlásený najtvrdší lockdown, aký môže byť. Nikto nesmie von. V noci nasneží, tak sa polka národa vybehne sánkovať a skialpovať. Bez rúšok. S manželkou si pozeráme fotky z minulých dovoleniek a na veži púšťame špľachotanie mora. Sused Karči už prišiel kvôli kovidu o polku rodiny, ale stále neverí, že je tu pandémia. Vakcinácia je v plnom prúde. Podľa tempa odhadli ukončenie očkovania obyvateľstva na koniec roka 2028.

Športovú excelebritu dali omylom, na úkor ľudí v prvej línii, prednostne zaočkovať a veľmi ju to mrzí. Jedno šťastie, že to nebola herečka alebo speváčka, lebo by všetkých tých chudákov zo šoubiznisu, ktorí sú doteraz bez príjmu, zase poslali experti školy života vykladať regále.

Tešíme sa na Valentína. Rozmýšľam, čo budem dovtedy robiť a ako naplním želanie Svätého Petra. Aké je moje poslanie? Ako urobiť tento svet lepším? Asi by som sa mal zmeniť. Začnem u Karčiho.

PS: Katastrofické prognózy z jari, ktorým nikto neveril, sú realitou. Po premiérovi niet ani vidu ani slychu.

Stav k dnešnému dňu 12.1. 2021

N – 211 479, Ú – 3102

Počet úmrtí na covid prekročil hranicu 3000. Každý deň sa dozvedáme horšie a horšie správy. Napríklad, kto ďalší sa stihol zaočkovať protekčne mimo poradia a tak. Vyzerá, že schopnosť, ako odrbať systém, máme v národnej povahe. Natrieskané nemocnice kolabujú a liečia iba covid. Zháňajú dobrovoľníkov a zdravotníkov, ktorých sú internety plné. Žiaľ iba v komentároch. Kto si zlomí nohu, dostane infarkt alebo rakovinu, má smolu. Už to nie je ani vtipné. Už nevládzeme sestričkám ani tlieskať. Sestričky už nevládzu byť sestričkami. Aby toho nebolo málo, objavila sa nová agresívnejšia mutácia vírusu.

Dívame sa so ženou do krbu a dúfame, že sa ráno zobudíme do slnečného tropického rána na brehu mora. Pretože zatiaľ je to zlý upršaný sen uprostred Pripjati. Zakázali sme si správy aj mobily a spomíname, aké to bolo báječné žiť bežný život. Nestíhať a prokrastinovať, hádať sa a udobrovať, nadávať na vodičov a ignorantov parkujúcich na invalidoch, ulievať sa z roboty, rožčuľovať sa kvôli prkotinám a vysokým daniam, dojímať sa na úžasných filmoch a na table nášho maturanta. A objímať sa a bozkávať hocikedy, keď to na nás príde. Aké to bolo úžasné len tak sa vybrať na pivo do Prahy alebo za roh na stojáka, dať si načapovať do skla tankovú plzničku, utierať si penové fúzy a mať všetko na háku. Poprípade povedať z očí do očí štamgastovi, že trepe dve na tri a potom sa pretláčať v armwrestlingu, kto má pravdu. Skrátka žiť normálny život. Už aby to bolo. Aby sme si nikdy nemuseli vyčítať, že sme niečo nestihli, ak nás zajtra prekvapí Covid 21. Našťastie stále žijeme. To je hlavné. A keď to všetko pominie a na to vezmi jed, že to raz musí skončiť, urobíme si trojdňovú národnú veselicu. Pozývam.

PS: Premiér sa našiel. Na fejsbúku súcití s ohrdnutými puberťákmi. Aspoňže verejne neplače. Ani tvrdý lockdown nezabral a zase sa chystá plošné testovanie. Chytáme sa slamky.

PPS: Svetová zdravotnícka organizácia WHO predpokladá návrat k normálnemu životu až v roku 2022. Všetci čakáme, čo zas Číňania pojedia.